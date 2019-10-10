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Демократы ждут от главы Минэнерго США к 18 октября документы по делу об импичменте Трампу

Белый дом ранее уведомил демократов, что не будет с ними сотрудничать в рамках импичмента

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Демократы Палаты представителей Конгресса требуют от министра энергетики США Рика Перри к 18 октября предоставить документы по расследованию дела об импичменте главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом говорится в распространенном в четверг письме законодателей в адрес Перри.

"В соответствии с проводимым Палатой представителей расследованием об импичменте настоящим обязываем вас предоставить к 18 октября сопроводительные документы, - отмечается в повестке. - Игнорирование или отказ, в том числе по указанию президента или Белого дома, будет служить доказательством препятствования расследованию".

Белый дом во вторник уведомил демократов, что не будет с ними сотрудничать в рамках импичмента. Таким образом, все повестки, как ожидается, будут игнорироваться.

В США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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