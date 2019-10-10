Встреча министров культуры стран БРИКС пройдет в Бразилии

ТАСС, 11 октября. Четвертая встреча министров культуры стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) пройдет в бразильском городе Куритиба в пятницу. Россию на ней представит директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов, который расскажет о современных тенденциях в музейной сфере.

"Программой предусмотрена дискуссия о стратегии развития сотрудничества креативных индустрий стран БРИКС. Я планирую выступить с докладом по взаимодействию стран БРИКС в области культуры", - сообщил Кононов ТАСС.

Он напомнил, что эта встреча имеет особую важность, поскольку председательство в БРИКС в следующем году переходит к России. "Бразилия, председательствующая в БРИКС в этом году, затронула тему креативной экономики, креативных индустрий, и мой доклад будет посвящен тому, как учреждения культуры, в первую очередь музеи, влияют и создают такую креативную экономику", - сказал собеседник агентства.

По его словам, музеи по своей сути являются точками роста, экономического в том числе. "Это место притяжения туристов, студентов, местных жителей. Музеи занимаются образовательной деятельностью и являются хранителями культурного достояния, и они оказывают прямое влияние на развитие экономики, потому что поток туристов необходимо соответствующим образом обслуживать, и это влечет за собой развитие всей сопутствующей инфраструктуры, начиная от мест питания и не заканчивая дорогами, транспортом и всем прочим", - добавил он.

После завершения протокольной части программы участники встречи посетят музей Оскара Нимейера, где в рамках Международной биеннале современного искусства в Куритибе проходит выставка БРИКС "Открытые границы".