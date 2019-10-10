Зеленский признал, что в украинском Крыму "не было цивилизации и инфраструктуры"

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в находившемся под украинской юрисдикцией Крыму отсутствовала "цивилизация и инфраструктура".

"Давайте честно: кто всегда любил в Крыму отдыхать? Мы же знаем, что там цивилизации и инфраструктуры не было", - сказал президент на встрече с журналистами, добавив, что сейчас "по поводу Крыма в целом все сложно" и "все зависит от людей, которые там живут".

"Мы любили Крым, потому что он наш, ехали туда, потому что любили его", - отметил президент.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.