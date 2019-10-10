Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Зеленский признал, что в украинском Крыму "не было цивилизации и инфраструктуры"

Президент Украины отметил, что сейчас "все зависит от людей, которые там живут"

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в находившемся под украинской юрисдикцией Крыму отсутствовала "цивилизация и инфраструктура".

"Давайте честно: кто всегда любил в Крыму отдыхать? Мы же знаем, что там цивилизации и инфраструктуры не было", - сказал президент на встрече с журналистами, добавив, что сейчас "по поводу Крыма в целом все сложно" и "все зависит от людей, которые там живут".

"Мы любили Крым, потому что он наш, ехали туда, потому что любили его", - отметил президент.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на УкраинеКрымСевастопольЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Трамп: США могут пойти на жесткие санкции в отношении Турции
Глава Белого дома отметил, что последнее, чего он хотел бы - это "опять послать тысячи и тысячи солдат и победить опять всех"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС