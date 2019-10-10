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Трамп: США могут пойти на жесткие санкции в отношении Турции

Глава Белого дома отметил, что последнее, чего он хотел бы - это "опять послать тысячи и тысячи солдат и победить опять всех"

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. США могут ввести очень жесткие санкции против Турции. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

"Я надеюсь, что [будет] последний вариант из трех (имеется в виду посредничество в диалоге между Турцией и курдами - прим. ТАСС). У нас нет солдат в Сирии, мы победили ИГ ("Исламское государство" - запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС), - сказал Трамп. - Последнее, что я хотел бы, так это опять послать тысячи и тысячи солдат и победить опять всех. У нас реально два выбора: военный или сделать очень жесткие вещи с Турцией в финансовом плане".

"Это [санкции] будет легче. У нас хорошие отношения с курдами, и, я надеюсь, мы можем посредничать". - подчеркнул он.

Теги
СШАТурция
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