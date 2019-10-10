В Госдепартаменте рассказали, в каком случае США введут санкции против Турции

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты введут санкции против Турции в случае этнических чисток и неизбирательных ударов по гражданскому населению на севере Сирии, однако пока что примеров подобного поведения со стороны Анкары в Вашингтоне не зафиксировали. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.

"Речь идет об этнических чистках, неизбирательных артиллерийских, воздушных и других ударах, направленных против гражданского населения. Мы сейчас следим за этим, мы пока не видели серьезных примеров этого. Однако пока рано об этом говорить, турецкие силы на самом деле пока не продвинулись значительно и в большом количестве через границу, так что мы пока находимся на раннем этапе. Но именно по этой причине мы делаем так много предупреждений, мы очень сильно обеспокоены по поводу таких неизбирательных обстрелов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие конкретно действия Турции спровоцировали бы введение санкций со стороны США.

По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом объявил ему о том, что турецкие войска планируют углубиться на территорию Сирии на 30 км для создания буферной зоны. Власти Турции намерены расселить там 3-4 млн сирийских беженцев. При этом Эрдоган, по его словам, обращался к американским властям с просьбой об оказании военной помощи перед началом операции, но получил от Трампа отказ. "США не окажут никакой военной поддержки. Турки просили об этом на разных уровнях и в разное время, в том числе во время звонка в воскресенье. Мы дали им ясно понять, что этого не будет", - подчеркнул ведущий брифинга.

Власти США не контактировали с сирийским правительством по вопросу проведения Турцией операции на севере Сирии, добавил представитель Госдепартамента.

Его спросили, велись ли какие-либо переговоры между Вашингтоном и Дамаском по поводу турецкой операции. "У нас не было никаких контактов с сирийским правительством по этому вопросу", - отметил он.

Посредничество между Турцией и курдами

Президент США больше всего склоняется к варианту посредничества США в урегулировании между Турцией и курдами на севере Сирии, заявил представитель Госдепартамента.

По его словам, как указал ранее сам Трамп в сообщении на своей странице в Twitter, Вашингтон рассматривает три варианта действий, чтобы остановить конфликт между Анкарой и курдами в Сирии: военное вмешательство, экономические санкции против Турции и посредничество США в урегулировании противоречий.

"США не будут противостоять вторжению военными методами, Турция является нашим союзником по НАТО, мы понимаем их обеспокоенность с точки зрения обеспечения безопасности. Просто мы считаем, что они совершают очень большую ошибку, поступая таким образом", - подчеркнул он. При этом, по словам ведущего брифинга, Вашингтон готов к введению серьезных санкций против Анкары в случае, если действия Турции будут "непропорциональными, негуманными или же как-либо иначе выйдут за рамки, которые определил президент".

Однако предпочтительным вариантом является, по словам представителя Госдепартамента, дипломатическое урегулирование. "Мы надеемся изучить с обеими сторонами возможности найти выход из ситуации. Это путь, который президент больше всего предпочитает: урегулирование этой ситуации с помощью переговоров. В этом нуждаются все", - заявил он.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.