Трамп: Китай должен сам решать относительно расследования против Байдена и его сына

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Власти Китая должны сами принимать решение о возможности проведения расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. Такое мнение президент США Дональд Трамп выразил в четверг в беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миннесота.

Трампа спросили, шутил ли он, когда говорил, что Китаю следует начать соответствующее расследование. "Китай должен делать то, что хочет. Если они хотят что-то расследовать, они могут это расследовать. Если они не хотят расследовать, они не должны [этого делать]. <...> Если Китай хочет разобраться в чем-то - это отлично, если нет - это тоже отлично", - ответил глава вашингтонской администрации.

В США ранее разгорелся громкий скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.