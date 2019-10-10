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Премьер Италии призвал ЕС не поддаваться "шантажу" Турции по поводу беженцев

Международные институты должны сохранять твердость, отметил Джузеппе Конте

РИМ, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что Евросоюз не должен поддаваться угрозам Турции "открыть дверь в Европу" сирийским беженцам, которые находятся в этой стране. Об этом глава итальянского правительства заявил в интервью на телеканале La7, передает в пятницу агентство ANSA.

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"Италия, ЕС и все международные институты должны сохранять твердость, мы не можем согласиться с [турецкой] военной инициативой. ЕС не может поддаваться давлению и шантажу оказаться под угрозой волны беженцев, которых принимает Турция. Это две вещи из разных опер: прием сирийских беженцев в Турции ЕС поддерживает экономически", - заметил Конте.

Он также выразил опасение, что сражавшиеся на стороне террористов боевики, находящиеся в плену у курдов, могут оказаться на свободе. "Вместо того, чтобы решить проблему терроризма, действия [Турции] ее усугубят", - добавил он.

Президент Турции Тайип Эрдоган подверг в четверг Евросоюз критике за осуждение трансграничной операции Анкары "Источник мира" в Сирии. В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.

Теги
СирияТурцияИталияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипПроблема нелегальной миграции в ЕвропеКонте, ДжузеппеВоенная операция Турции на севере Сирии
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