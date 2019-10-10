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Кризис на Украине

Зеленский более 14 часов общался с журналистами

Президент Украины отметил, что необходимо было заполнить информационный вакуум

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский удивил всех так называемым пресс-марафоном, который начался в четверг в 10:00 и завершился за полночь в пятницу, продлившись более 14 часов.

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Зеленский пояснил мотивацию проведения столь долгой пресс-конференции тем, что необходимо заполнить информационный вакуум, поскольку он мало встречается с журналистами. "Одни говорили, что я ничего не знаю, другие - что я не умею говорить, третьи - что я кого-то боюсь", - сказал он.

В ходе "марафона" президент не оставил без внимания все вопросы журналистов, правда, проигнорировав или поверхностно ответив на часть из них из-за того, что "это не в его компетенции". Такой продолжительный диалог с прессой был отмечен Национальным реестром рекордов Украины, представитель которого после восьми часов пресс-конференции вручил Зеленскому соответствующий сертификат.

На встречу, которую устроили на новом гастрономическом рынке Kyiv Food Market в исторической части Киева, пришли 300 журналистов, которые группами по семь-десять человек каждая в течение 30 минут общались с главой государства, сидя с ним по очереди за одним столом. Темп и длительность общения сказалась на голосе Зеленского, и ему, по сообщениям местных СМИ, сделали специальные уколы для нормального функционирования голосовых связок.

Журналистов и персонал обеспечили питанием, на которое, согласно обнародованным данным, потратили более 130 тыс. гривен (около $5,3 тыс.).

О чем спрашивали

Во время общения со СМИ прозвучали ответы на широкий круг вопросов - от внешнеполитических проблем и ситуации в Донбассе до бытовых, когда журналисты выясняли, куда ходит президент за покупками и сколько, по его мнению, стоит литр молока.

В самом начале встречи Зеленский сформулировал свою миссию на посту главы государства как "прекращение войны в Донбассе". Он также высказался против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем. Президент подчеркнул, что разведение сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, договоренность о котором была достигнута на заседании контактной группы в Минске 1 октября, должно проводиться лишь одновременно, а провозглашенные республики "должны гарантировать" разведение.

Традиционно Зеленский не упустил случая покритиковать своего предшественника Петра Порошенко, который выступает против отвода войск и "немного подталкивает людей" к новому "майдану".

Президент заявил также о том, что рассчитывает на встречу "нормандской четверки" в ноябре и о намерении вынести на саммите на обсуждение вопрос о Крыме, так как не видит другой площадки, где можно было бы его обсуждать.

Зеленский повторил ранее сделанное высказывание о его желании "посмотреть в глаза" российскому лидеру Владимиру Путину, однако заметил, что пока это можно реализовать лишь в ходе встречи в нормандском формате.

Коснувшись отношений с США, президент сказал, что не сожалеет об обнародованном тексте его телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Без митинга не обошлось

Пресс-марафон президента едва не сорвали участники пикета, которые призвали Зеленского разобраться с государственной социальной программой "Доступное жилье". Около полусотни человек, прервав общение главы государства с журналистами, начали скандировать: "Государственная афера "Доступное жилье", помогите!"

Зеленский не смог с первого раза убедить активистов передать требования его помощнику, неоднократно обещая разобраться в ситуации.

Сам глава государства остался доволен пресс-конференцией, о чем он написал в своем Facebook. "Марафон так марафон. 14 часов общения с прессой. Три сотни журналистов. Они говорят, более 500 вопросов. Это были вопросы, которые были самыми важными. Ответил на все. На некоторые, скорее всего, не так, как кому-то хотелось бы. Но честно и искренне. Честно - устал. Но благодарен журналистам и всем зрителям, которые меня поддерживали", - написал Зеленский.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеТрамп, ДональдКрымЗеленский, Владимир Александрович
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