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Трамп заявил, что не знаком с попавшими под суд партнерами своего адвоката Джулиани

Об этом нужно спрашивать самого Джулиани, отметил глава Белого дома

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заверил, что не знаком лично с партнерами своего адвоката Рудольфа Джулиани, которым в четверг были предъявлены обвинения в сговоре с целью привлечения средств российского предпринимателя на финансирование ряда американских избирательных кампаний, а также в лоббистской деятельности в интересах украинского чиновника.

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Беседуя в четверг с журналистами в Белом доме, Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, знает ли он Льва Парнаса, Игоря Фрумана, Андрея Кукушкина и Дэвида Коррейю. Одновременно Трамп допустил, что существует фотография, на которой он снят в компании каких-то из этих лиц. "Я этих господ не знаю. Возможно, есть фотография, на которой я снят вместе с ними. Но это потому, что я снимался со всеми", - заявил руководитель американской администрации. "Кто-то упомянул, что, возможно, существует фотография, сделанная на каком-то мероприятии по сбору денежных средств или где-то еще, - сказал Трамп. - Но я снимался со всеми".

"Я их не знаю. Я не знаю о них. Я не знаю, чем они занимаются. Возможно, они являлись клиентами Руди [Джулиани]. Вам нужно спрашивать [об этом] Руди, я попросту не знаю", - подчеркнул глава Белого дома.

По данным прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, упомянутые четверо лиц нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнас и Фруман в среду вечером были задержаны в аэропорту недалеко от Вашингтона. Залог для каждого из них установлен в размере $1 млн. Кукушкина в этот же день взяли под стражу в штате Калифорния. Все трое являются выходцами из СССР. Парнас и Кукушкин родились на Украине, Фруман - в Белоруссии. Коррейа остается на свободе.

"Они пытались получить политическое влияние не только для финансовой выгоды, но и в политических интересах не менее одного иностранного официального лица - украинского чиновника, который добивался отставки посла США на Украине", - заявил на пресс-конференции прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Берман. Парнасу и Фруману, если они будут признаны виновными, может грозить тюремное заключение продолжительностью до 20 лет, Кукушкину и Коррейе - до пяти лет.

Информационное агентство Associated Press в сентябре передавало, что Парнас и Фруман выполняли указания Джулиани. По поручению Джулиани они будто добивались начала расследования на Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Теги
СШАТрамп, ДональдДжулиани, Рудольф
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