Помпео подтвердил, что США поддерживают намерение Бразилии присоединиться к ОЭСР

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Правительство США выражает поддержку заявке Бразилии на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), подтвердил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео в Twitter.

"Несмотря на сообщения СМИ, Соединенные Штаты - в соответствии с совместным заявлением от 19 марта президентов [США и Бразилии] Дональда Трампа и Жаира Болсонару - всецело поддерживают Бразилию, которая начинает процесс присоединения к ОЭСР", - написал шеф американской дипломатии.

"Мы приветствовали продолжающиеся усилия Бразилии в отношении экономических реформ, передового опыта и нормативно-правовых основ в соответствии со стандартами ОЭСР", - добавил Помпео.

Ранее агентство Reuters сообщило, что госсекретарь отправил послание в организацию, в котором поддержал заявки Аргентины и Румынии на вступление в сообщество, но не упомянул Бразилию. "Просочившееся в СМИ письмо не совсем точно отражает позицию Соединенных Штатов в отношении расширения ОЭСР. Мы активно поддерживаем вступление Бразилии в этот важный институт, и Соединенные Штаты приложат значительные усилия в поддержку присоединения [к организации] Бразилии", - заключил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Прошлые заявления

В марте Трамп заявил, что США поддержат заявку Бразилии на вступление в ОЭСР. При этом американский лидер сообщил, что Вашингтон может обратиться к Бразилии с определенной просьбой. Уже в мае американские власти выразили официальную поддержку заявке Бразилии на вступление в организацию. Как сообщил тогда телеканал Globo, представители вашингтонской администрации выступили с соответствующим заявлением в ходе состоявшейся в Париже министерской встречи совета организации.

Ради удовлетворения своей заявки на вступление в ОЭСР Бразилия готова отказаться от участия в системе преференций, которые распространяются на развивающиеся страны в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Бразилия и ОЭСР

Бразилия и ОЭСР сотрудничают с начала 90-х годов прошлого века. С 2007 года страна является одним из так называемых ключевых партнеров организации. В мае 2017 южноамериканская республика стала первой из стран, обладающих этим статусом, которая подала заявку на вступление в ОЭСР. Власти утверждают, что законодательство страны и применяемые практики были приведены в соответствие с более чем 80% из почти 250 нормативно-правовых инструментов организации.

ОЭСР - международная межправительственная экономическая организация. Она объединяет 36 промышленно развитых государств Европы, Америки и Азии. Страны - члены организации производят примерно 63% мирового ВВП, а суммарный объем их торговых операций составляет 75% от общего объема мировой торговли. При этом на их территории проживает 18% населения планеты.

Основная цель ОЭСР заключается в продвижении политики, ориентированной на экономический рост и социальное развитие. Бюджет ОЭСР формируется за счет ежегодных взносов стран-членов. Наибольшая доля у США - более 20% общего финансирования ОЭСР.