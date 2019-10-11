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Трамп допустил, что его адвокату предъявят обвинения из-за попавших под суд партнеров

При этом президент США отверг предположения о том, что он или его избирательный штаб могут быть замешаны в скандале вокруг партнеров Рудольфа Джулиани

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил, что его адвокату Рудольфу Джулиани предъявят обвинения из-за попавших под суд партнеров.

"Могут ли Руди Джулиани быть предъявлены обвинения из-за всего этого?" - спросили в четверг журналисты на Южной лужайке Белого дома Трампа перед его поездкой в штат Миннесота. "Возможно", - ответил он.

При этом глава администрации США категорически отверг предположения о том, что он или его избирательный штаб могут быть замешаны в нынешнем скандале вокруг партнеров Джулиани, которым предъявили обвинения в сговоре с целью привлечения средств российского предпринимателя на финансирование ряда американских избирательных кампаний, а также в нарушениях при ведении лоббистской деятельности в интересах украинского чиновника. "<...> Мы ничего общего с этим не имеем. Мы совершенно ничего общего с этим не имеем", - сказал Трамп. Он также заверил, что не знаком лично с этими партнерами Джулиани - Львом Парнасом, Игорем Фруманом, Андреем Кукушкиным и Дэвидом Коррейей. "Я их не знаю. Я не знаю о них. Я не знаю, чем они занимаются. Возможно, они являлись клиентами Руди [Джулиани]. Вам нужно спрашивать [об этом] Руди, я попросту не знаю", - подчеркнул глава Белого дома.

По данным прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, упомянутые четверо лиц нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнас и Фруман в среду вечером были задержаны в аэропорту недалеко от Вашингтона. Залог для каждого из них установлен в размере $1 млн. Кукушкина в этот же день взяли под стражу в штате Калифорния. Все трое являются выходцами из СССР. Парнас и Кукушкин родились на Украине, Фруман - в Белоруссии. Коррейа остается на свободе.

"Они пытались получить политическое влияние не только для финансовой выгоды, но и в политических интересах не менее одного иностранного официального лица - украинского чиновника, который добивался отставки посла США на Украине", - заявил на пресс-конференции прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Берман. Парнасу и Фруману, если они будут признаны виновными, может грозить тюремное заключение продолжительностью до 20 лет, Кукушкину и Коррейе - до пяти лет.

Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс в сентябре передавало, что Парнас и Фруман выполняли указания Джулиани. По поручению Джулиани они будто добивались начала расследования на Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Теги
СШАТрамп, ДональдДжулиани, Рудольф
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