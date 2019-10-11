WP: сотрудники СНБ при Белом доме выражали тревогу по поводу разговора Трампа с Зеленским

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме подняли тревогу как перед телефонным разговором американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле, так и непосредственно после него из-за якобы имевших место попыток администрации США оказывать давление на власти Украины. Об этом сообщает в четверг газета The Washington Post со ссылкой на представителей вашингтонской администрации и другие источники.

Согласно этим данным, жалобы начали поступать советнику по юридическим вопросам СНБ Джону Айзенбергу еще с того момента, как в отставку с поста американского посла на Украине была отправлена Мари Йованович. Поводом стали также действия адвоката президента Рудольфа Джулиани, касающиеся проведения на Украине расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Пик жалоб пришелся на день телефонного звонка с Зеленским. По данным издания, представители администрации высокого ранга, в том числе бывший помощник по национальной безопасности президента Джон Болтон, были фактически завалены жалобами подчиненным, которые якобы выражали обеспокоенность содержанием разговора. Болтон и другие чиновники, согласно этой информации, попытались получить доступ к стенограмме разговора, но она была буквально в течение несколько часов после окончания беседы перемещена в закрытую базу данных, предназначенную для секретных документов.

"Когда люди слушали этот разговор, они были серьезно обеспокоены происходящим, все в некотором роде начали бить тревогу", - утверждал источник издания. "Люди пытались понять, что делать, как им вести себя в такой ситуации", - добавил он.

Как утверждает газета звонком были обеспокоены не только рядовые сотрудники, но и такие чиновники высокого ранга, как сам Болтон и его заместитель Чарльз Капперман. Как отмечает издание, остается неясным, является ли кто-либо из сотрудников СНБ, о которых идет речь, тем самым лицом, которое рассказало о содержании разговора Трампа с Зеленским неназванному сотруднику американских спецслужб, который позднее подал на этом основании жалобу генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону. Тем не менее, согласно имеющимся данным, эта информация осведомителю поступила от кого-то из Белого дома.