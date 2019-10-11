Президент Индонезии потребовал в кратчайшие сроки раскрыть покушение на министра

СИНГАПУР, 11 октября. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо распорядился в кратчайшие сроки обнаружить и ликвидировать террористическую ячейку, стоявшую за организацией покушения на министра-координатора по вопросам политики, юстиции и безопасности Виранто. Об этом пишет в пятницу газета The Jakarta Post.

Глава государства рассказал, что "приказал руководителю национальной полиции Тито Карнавиани, начальнику Государственного разведывательного управления Буди Гунавану при поддержке вооруженных сил принять самые жесткие меры при проведении операции по обнаружению и ликвидации экстремистов". Одновременно он призвал "всех граждан Индонезии проявить солидарность в борьбе с терроризмом". Президент также сообщил, что состояние Виранто, получившего два ранения в область живота, стабильное.

Покушение было совершено в четверг в городе Пандегланг (провинция Бантен) в тот момент, когда 72-летний министр-координатор вышел из автомобиля. Нападавший, а также его супруга были задержаны на месте. Впоследствии начальник Государственного разведывательного управления сообщил, что арестованные состоят в ячейке местной террористической группировки "Джамаа аншарут даулах", боевики которой ранее присягнули организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС). В мае прошлого года смертники из этой группировки совершили несколько терактов около христианских церквей и полицейского участка. Тогда погибли около 30 человек.

Нападение на Виранто, который является главным куратором в правительстве всего силового блока республики, фактически в его подчинении также находятся и вооруженные силы, стало одним из самых громких за всю современную историю Индонезии. В 60-х годах прошлого столетия отмечались покушения на высокопоставленных генералов, в 2001 году было совершено нападение на бывшего судью Верховного суда республики.