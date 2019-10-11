Треть задержанных в Гонконге участников беспорядков являются несовершеннолетними

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 октября. /ТАСС/. Полиция Гонконга задержала в общей сложности 2379 нарушителей порядка за четыре месяца протестных акций, и почти треть из них (750 человек) - несовершеннолетние в возрасте до 18 лет. При этом чуть более сотни задержанных младше 16 лет, сообщила в пятница газета South China Morning Post со ссылкой на данные властей.

"Эти цифры являются шокирующими и душераздирающими", - отметил главный секретарь (главный министр) местной администрации Мэттью Чжан.

Он призвал родителей и учителей оказать влияние на детей, чтобы они не вовлекались в участие в нелегальных акциях и держались подальше от мест массового скопления людей. Как сообщали местные СМИ, в ходе беспорядков огнестрельные ранения с начала октября получили двое подростков в возрасте 14 и 18 лет.

Комментируя введенный неделю назад властями запрет на ношение масок во время публичных мероприятий, министр подчеркнул, что нововведение не ставит целью положить конец законным мирным акциям протеста, а направлено лишь на пресечение насилия и актов вандализма. Он также отметил, что пока рано судить о степени эффективности этой меры.

В начале лета здесь вспыхнули масштабные акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются блокированием улиц, поджогами, погромами на станциях метро.