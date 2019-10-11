Оттава намерена добиваться выдачи задержанных в КНР канадцев с помощью союзников

ОТТАВА, 11 октября. /ТАСС/. Власти Канады намерены добиться освобождения задержанных в Китае канадцев при помощи политического давления на Пекин со стороны своих союзников. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо на состоявшихся в четверг дебатах между лидерами политических партий, которые участвуют в канадских парламентских выборах. Дебаты транслировали все национальные телеканалы.

"Мы задействовали всех наших союзников во всем мире, чтобы оказать [политическое] давление на Китай, и сказать им, что так дела не делаются, что вы не можете задерживать канадцев по политическим мотивам", - сказал он. При этом премьер не ответил на вопрос о том, готова ли Оттава прекратить торговые отношения с Пекином, если ситуация с задержанными канадскими гражданами в ближайшее время не изменится.

В то же время лидер Консервативной партии, которая является главной оппозиционной силой в Канаде, Эндрю Шир, выразил сомнение в такой тактике главы правящей Либеральной партии. Он считает, что в Пекине "не уважают Трюдо", а в случае победы на выборах лидер консерваторов пообещал быть "более жестким" в отношениях с Китаем. В частности, политик намерен вывести все канадские деньги из Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, созданного по инициативе КНР, с штаб-квартирой в Пекине.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре власти КНР задержали двух канадских граждан по обвинению в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае они были отправлены под арест.

Выборы в Канаде намечены на 21 октября. Лидер победившей партии станет премьер-министром страны.