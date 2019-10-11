Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: постпред США при ЕС даст показания Конгрессу на следующей неделе

Как отмечает портал Axios, республиканцы из ближайшего окружения Трампа полагают, что выступление Гордона Сондланда в конечном итоге будет на руку президенту

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Постпред США при ЕС Гордон Сондланд, как ожидается, выступит 16 октября на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщил в четверг новостной портал Axios.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Сондланд через своего адвоката уведомил конгрессменов о том, что не придет на запланированные на вторник, 8 октября, слушания в Палате представителей. В письме юриста уточнялось, что Сондланд был готов к встрече, но получил соответствующее указание от своего руководства в Госдепартаменте. В тот же день демократы направили дипломату повестку с требованием явиться на слушания 16 октября.

Как пишет Axios, республиканцы из ближайшего окружения Трампа полагают, что выступление Сондланда в конечном итоге будет на руку президенту.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа в итоге стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Согласно одной из версий, к этому мог иметь отношение и Сондланд.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Оттава намерена добиваться выдачи задержанных в КНР канадцев с помощью союзников
При этом премьер Канады Джастин Трюдо не ответил на вопрос о том, готова ли Оттава прекратить торговые отношения с Пекином, если ситуация в ближайшее время не изменится
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС