СМИ: постпред США при ЕС даст показания Конгрессу на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Постпред США при ЕС Гордон Сондланд, как ожидается, выступит 16 октября на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщил в четверг новостной портал Axios.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Сондланд через своего адвоката уведомил конгрессменов о том, что не придет на запланированные на вторник, 8 октября, слушания в Палате представителей. В письме юриста уточнялось, что Сондланд был готов к встрече, но получил соответствующее указание от своего руководства в Госдепартаменте. В тот же день демократы направили дипломату повестку с требованием явиться на слушания 16 октября.

Как пишет Axios, республиканцы из ближайшего окружения Трампа полагают, что выступление Сондланда в конечном итоге будет на руку президенту.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа в итоге стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Согласно одной из версий, к этому мог иметь отношение и Сондланд.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.