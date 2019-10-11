В Турции назвали число "уничтоженных террористов" в ходе операции в Сирии

ТАСС, 11 октября. Вооруженные силы Турции ликвидировали 277 "террористов" в ходе в ходе военной операции "Источник мира" в Сирии. Об этом в пятницу сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Ранее агентство сообщало о 219 "ликвидированных террористах" из Рабочей партии Курдистана и курдских "Сил народной самообороны".

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии новой военной операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. По данным телеканала Al Arabiya, 17 мирных жителей стали за сутки жертвами ударов турецких ВС по районам на севере Сирии.