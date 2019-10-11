В Киргизии начались предварительные слушания по делу, в котором фигурирует экс-президент

БИШКЕК, 11 октября. /ТАСС, Предварительные слушания по уголовному делу, в котором фигурирует экс-президент Алмазбек Атамбаев, начались в пятницу в суде Первомайского района столицы Киргизии. Об этом ТАСС сообщили в канцелярии суда.

"Начались предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева", - заявил представитель канцелярии. По его словам, в данном деле фигурирует экс-президент, а также еще несколько бывших высокопоставленных чиновников. При этом сегодняшнее заседание "не является рассмотрением дела по существу".

Батукаев был освобожден из исправительной колонии в 2013 году в связи с тем, что, согласно медицинским документам, он был "неизлечимо болен". После этого он выехал за пределы Киргизии и, по версии следствия, в настоящее время находится на территории России. В Бишкеке считают, что история болезни Батукаева является фальшивой.

Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники милиции.

Суд дал санкцию на арест экс-президента как минимум до 26 октября, и Атамбаев был доставлен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Бывшему президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш и в Иссык-Кульской области.