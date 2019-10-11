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Арест экс-президента Киргизии Атамбаева
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Экс-президент Киргизии отказался приезжать на заседание в суд

В Первомайском районном суде 11 октября начались предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении в 2013 году из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева
Алмазбек Атамбаев Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Алмазбек Атамбаев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БИШКЕК, 11 октября. /ТАСС/. Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд, где рассматривается дело, фигурантом которого он является. Об этом сообщил журналистам адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

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"Атамбаев принял решение не приезжать на предварительные слушания в суд Первомайского района Бишкека", - заявил Слесарев.

Как заявили ТАСС в канцелярии Первомайского районного суда, 11 октября начались предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении в 2013 году из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева. Помимо Атамбаева в данном деле фигурируют еще несколько бывших высокопоставленных чиновников. "Предварительные слушания не являются рассмотрением дела по существу", - отметил представитель канцелярии.

Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление стражам порядка, в ходе столкновений погиб один сотрудник спецназа. За медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции.

Суд дал санкцию на арест экс-президента как минимум до 26 октября, и Атамбаев был доставлен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичАрест экс-президента Киргизии Атамбаева
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