Минобороны Турции заявило о первом погибшем в ходе операции в Сирии солдате

ТАСС, 11 октября. Солдат Вооруженных сил Турции погиб в ходе операции "Источник мира" на севере Сирии. Об этом сообщило в пятницу Министерство национальной обороны Турции на своем сайте .

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Пехотинец Ахмет Топчу "погиб 10 октября в районе проведения операции в результате столкновения с террористами из Рабочей партии Курдистана, "Сил народной самообороны". Эти курдские организации официально признаны Анкарой террористическими.

Это первая потеря турецкой армии в ходе начавшейся в среду новой военной операции на севере Сирии.

Минобороны также сообщает, что в течение минувшей ночи "продолжались авиа- и артиллерийские удары по выявленным целям" сирийских курдов в регионе. "Операция продолжается успешно и в соответствии с планом. За ночь ликвидировано 49 террористов", - отмечает ведомство.

В четверг телеканал Al Mayadeen со ссылкой на курдские источники сообщил, что в ходе боев с формированиями курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) в районе города Рас-эль-Айна погибли 14 турецких военнослужащих. СДС также сообщали, что четыре турецких танка подбиты на подступах к сирийскому городу Телль-Абъяду, в результате чего погибли пять военнослужащих. Информация об этих потерях не подтверждена Анкарой.