Заседание суда по делу, где фигурирует экс-президент Киргизии, перенесено на 14 октября

БИШКЕК, 11 октября. /ТАСС/. Предварительные слушания по уголовному делу, по которому в качестве подозреваемого проходит бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, перенесены на 14 октября. Об этом сообщил в пятницу журналистам адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

"Заседание перенесено на 14 октября на 14:00 (11:00 мск)", - заявил он. По его словам, экс-президент отказался принимать участие в намеченных на пятницу слушаниях по делу. "Атамбаев отказался выезжать в суд, ранее он уже заявлял, что не будет играть ту роль, которая ему отведена в этом судебном процессе", - пояснил адвокат.

В суде Первомайского района Бишкека в пятницу должны были начаться предварительные слушания по делу о незаконном освобождении из заключения в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Фигурантами этого дела, помимо Атамбаева, являются еще почти два десятка человек, в том числе бывшие высокопоставленные чиновники. "14 из них дали согласие на сотрудничество со следствием", - отметил Слесарев.

Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление стражам порядка, в ходе столкновений погиб один сотрудник спецназа. За медицинской помощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники милиции.

Суд дал санкцию на арест экс-президента как минимум до 26 октября. Атамбаев был доставлен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Бывшему президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш и в Иссык-Кульской области.