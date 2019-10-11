В парламенте Японии усомнились в способности системы ПРО страны сбить "Искандеры"

ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Министр обороны Японии Таро Коно на парламентских слушаниях в пятницу ушел от ответа на вопрос, способны ли ракеты-перехватчики SM-3 и системы Patriot PAC-3, входящие в систему ПРО страны, сбить российские ракеты класса "Искандер". Соответствующий вопрос главе японского оборонного ведомства в ходе прений задал бывший глава японского внешнеполитического ведомства Сэйдзи Маэхара.

"Разглашение технических особенностей систем ПРО нашей страны навредит их оборонительной способности, поэтому я уклонюсь от ответа на этот вопрос", - сказал Коно, занимавший до недавнего времени пост министра иностранных дел страны. На это Маэхара заявил, что "сам ответит на вопрос", смогут ли ракеты SM-3 сбить российские "Искандеры". "Нет, SM-3 с ними не справятся", - подчеркнул Маэхара, который в настоящее время является членом оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии.

Затем Сэйдзи Маэхара выразил уверенность, что существенной разницы в этом аспекте между системами Aegis и Aegis Ashore, размещение которых планируется на территории Японии, нет, поскольку обе системы используют ракеты типа SM-3. Просьбу прокомментировать это утверждение министр обороны Коно также отклонил, вновь подчеркнув, что разглашение технических особенностей систем ПРО навредит их оборонительным возможностям.

В настоящее время Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Кроме того, в декабре 2017 года японское правительство утвердило решение о размещении в стране двух наземных комплексов ПРО Aegis Ashore, что вызвало озабоченность у России и Китая.

Два комплекса Aegis Ashore предполагается разместить в префектурах Ямагути и Акита к 2023 году. По расчетам Токио, они должны защитить фактически всю территорию страны от возможного нападения с использованием баллистических ракет. По оценкам властей, комплексы Aegis Ashore обойдутся Японии в 268 млрд иен (почти $2,4 млрд), однако в Минобороны страны признают, что расходы на их приобретение могут оказаться выше.