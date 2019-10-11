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WSJ: советник госсекретаря США Майкл Маккинли подал в отставку из-за дела по Украине

Решение было принято связи с "неспособностью Майкла Помпео защитить сотрудников, связанных с делом на Украине", отмечает газета

ТАСС, 11 октября. Старший советник госсекретаря США Майкл Маккинли подал в отставку в связи с "неспособностью Майкла Помпео защитить сотрудников, связанных с делом на Украине". Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Маккинли был разочарован недостаточной поддержкой со стороны госсекретаря тех дипломатов, которые были связаны с делом о якобы имевшем место давлении на власти Украины со стороны США и были вызваны для дачи показаний в рамках процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу. Особенно Маккинли был обеспокоен отставкой посла США на Украине Мари Йованович после обвинения со стороны СМИ в ее нелояльности правительству. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани тогда заявил, что американский лидер попросил Помпео ее уволить.

Майкл Маккинли не был напрямую связан с повесткой на Украине. В разное время он был послом США в Афганистане, Колумбии, Перу и Бразилии. В последнее время он был тесно связан с международными отношениями с Венесуэлой, Мексикой и Афганистаном.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа в итоге стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Теги
УкраинаСШАПомпео, Майкл (Майк)
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