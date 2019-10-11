СМИ: в МИД Франции допустили возможность Brexit без сделки

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Великобритания, вполне вероятно, может выйти из состава Европейского союза (ЕС) без заключения с Брюсселем сделки, которая упорядочит этот процесс. Такое мнение в пятницу выразила государственный секретарь при Министерстве по делам Европы и иностранных дел Амели де Моншален в эфире радиостанции France Info.

"Вероятно, страна выйдет без соглашения, - отметила она. - Если у британской стороны нет желания пойти на компромисс, то [этот вариант] вполне вероятен". Моншален подчеркнула, что "такой вариант будет очень трудным", отметив, что Франция "ко всему готова". "Мы приняли все меры, чтобы защитить наших граждан и наших предпринимателей", - добавила она.

При этом Моншален не исключила возможности достижения упорядоченного выхода Великобритании из ЕС. "Есть сценарий, при котором еще возможен упорядоченный выход, - указала госсекретарь. - Это то, чего мы добивались на протяжении трех лет". По ее словам, существует и третий сценарий развития ситуации - новая отсрочка для Великобритании. Однако, подчеркнула Моншален, это "не должна быть отсрочка ради отсрочки".

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутый между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Борис Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября со сделкой или без нее.