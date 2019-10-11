Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать декларацию о неразмещении РСМД в Европе

МИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать его инициативу о принятии декларации о неразмещении в Европе ракет средней и меньшей дальности, что могло бы способствовать снижению напряженности и укреплению международной безопасности. Об этом он заявил в пятницу на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде.

"Принятие такого документа стало бы важным шагом в снижении напряженности, восстановлении доверия и укреплении международной безопасности", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

Напомнив о белорусской инициативе, Лукашенко сказал, что "после прекращения действия соответствующего договора становится весьма вероятным появление таких вооружений в европейской части континента". "А это неизбежно влечет за собой угрозу нового витка военной конфронтации", - подчеркнул белорусский президент. Он вновь напомнил, что Белоруссия, как полноправная участница договора, не выходила из него и не намерена этого делать при отсутствии угроз для безопасности страны.

Выступая 9 сентября на форуме "Минский диалог", Лукашенко заявил о готовности Минска взять на себя подготовку текста декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. "Мы надеемся, что такой документ получит поддержку многих государств и станет практическим вкладом в реализацию нашей инициативы о запуске международного диалога по безопасности", - сказал тогда президент Белоруссии.

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