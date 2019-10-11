Турция проинформировала генсека НАТО о ходе операции в Сирии

АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. Турция предоставила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу информацию о ходе новой трансграничной операции Турции в Сирии под названием "Источник мира". Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров со Столтенбергом.

"Мы проинформировали генерального секретаря НАТО о ходе нашей операции в Сирии "Источник мира". Мы считаем, что мы можем ожидать, что НАТО проявит солидарность с нами", - отметил он. По словам турецкого министра, Анкара ожидает от коллег по альянсу нечто большего, а не простые заявления о том, что "они понимают озабоченность Турции в связи с террористической угрозой".

Ожидается, что Столтенберг также проведет в пятницу встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее в пятницу Минобороны Турции также сообщило о гибели первого турецкого военнослужащего в ходе боевых действий в Сирии.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС Турции по позициям курдских формирований. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

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