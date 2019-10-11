ЕС видит прогресс в реализации минских соглашений, но хочет услышать оценку Киева

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Евросоюз видит прогресс в реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, но хочет услышать оценку ситуации от украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, который приглашен на заседание глав МИД 28 стран сообщества 14 октября. Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии встречи в Люксембурге.

"Есть некоторый прогресс, мы воодушевлены прогрессом, но мы хотим услышать оценку процесса от украинского министра. Мы надеемся, что ситуация будет двигаться вперед", - сказал он.