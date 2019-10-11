Представители ЛНР подали сигнал о готовности к разведению сил в районе Золотого

ЛУГАНСК, 11 октября. /ТАСС/. Представители Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) просигнализировали о готовности приступить к отводу войск в районе города Золотое на линии соприкосновения в Донбассе.

"Ровно в 12:00 в подтверждение готовности к разведению с нашей стороны мы запустили ракету белого цвета. Ожидаем ответных действий с украинской стороны", - сообщил руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.

Это уже третья попытка начать разведение сил в этом районе за последнюю неделю.