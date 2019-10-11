НАТО напомнила Анкаре о своем недовольстве приобретением российских С-400

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. НАТО напомнила турецким властям о своем недовольстве приобретением российских С-400, которые недостаточно совместимы с системой ПВО альянса. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции в Анкаре, которую транслировала пресс-служба альянса.

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"Мы обсуждали приобретение Турцией российских комплексов С-400. Я повторил озабоченность НАТО этим решением. Эти системы недостаточно совместимы с возможностями ПВО НАТО и несут потенциальную угрозу для военной авиации стран альянса", - сказал Столтенберг.

Столтенберг также приветствовал тот факт, что Турция не отказывается от переговоров с США и другими странами НАТО о приобретении их комплексов ПВО. Он также пообещал, что НАТО "продолжит оказывать Турции поддержку в обеспечении противовоздушной обороны" территории, прилегающей к сирийской границе.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи со Столтенбергом объяснил приобретение зенитных ракетных систем С-400 нежеланием Анкары вечно просить НАТО разместить их системы ПВО вдоль своих границ.

НАТО утверждает, что недовольна приобретением Анкарой систем С-400 якобы из-за их "несовместимости" с системой ПВО альянса. При этом руководство альянса никак не комментирует тот факт, что находящиеся на вооружении Греции комплексы С-300 вполне интегрированы в эту систему, и этот вопрос не вызывает у Брюсселя никаких озабоченностей.

Инвестиции в Турцию

Как сообщил Столтенберг, НАТО инвестировала в последние годы более $5 млрд в военную инфраструктуру в Турции.

"Мы поддерживаем Турцию благодаря нашему усиленном воздушному и морскому присутствию. На протяжении последних лет, НАТО инвестировала более $5 млрд в военную инфраструктуру Турции, включая различные военные объекты, военно-морские базы и радары, - заявил Столтенберг. - НАТО поддерживает Турцию оборонительными ракетными системами [предоставляет ей два дивизиона ПВО для прикрытия прилегающих к сирийской границе территорий], помогая защищать турецкие границы. Все это подтверждает твердую приверженность НАТО обеспечению безопасности Турции".

На территории Турции находится и крупнейшая военная авиабаза НАТО на большом Ближнем Востоке - Инджирлик, где, в частности, складировано оставшееся со времен холодной войны американское тактическое атомное оружие.

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