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Две партии в Италии не поддержали расследование о приписываемом России вмешательстве

При этом сам документ в Европарламенте был одобрен большинством голосов

РИМ, 11 октября. /ТАСС/. Представители итальянских партий "Движение "5 звезд" и "Лиги", находящихся в оппозиции друг другу, проголосовали вместе в Европарламенте против создания комиссии по расследованию приписываемому РФ вмешательству в политику и внутренние дела третьих стран. Как пишет в пятницу газета La Stampa, соответствующее голосование прошло накануне в рамках обсуждения резолюции с призывом бороться против "российской пропаганды".

Сам документ был одобрен большинством голосов, однако предложенный в качестве поправки пункт о создании специальной комиссии по расследованию предполагаемых случаев "иностранного вмешательства в избирательные процессы" был отклонен при небольшом перевесе голосов. При этом инициатором данной поправки выступила в том числе Демократическая партия (ДП), которая входит сейчас в правящую коалицию Италии вместе с "Движением". В ряду представленных аргументов в пользу создания такой комиссии разработчики поправки упоминали скандальное дело о так называемых "русских деньгах" для "Лиги".

Прокуратура Милана проводит расследование в отношении президента итальянской ассоциации "Ломбардия - Россия" Джанлуки Савоини, соратника лидера "Лиги" и бывшего вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини по подозрению в международной коррупции. Основанием для открытия дела послужила опубликованная американским порталом Buzzfeed ("Баззфид") распечатка разговора Савоини с предполагаемыми российскими предпринимателями о топливной сделке, дивиденды от которой могли пойти на счета "Лиги". По утверждению журналистов, в том числе итальянского еженедельника "Эспрессо", который также проводил журналистское расследование, операция планировалась для финансирования избирательной кампании "Лиги" в Европарламент. Эта партия, находившаяся на момент голосования в мае у власти, получила в Италии большинство голосов (38%).

После распада альянса с "Движением" в конце августа "Лига" перешла в оппозицию. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте после выхода Сальвини из правительства неоднократно критиковал его за отказ выступить в парламенте по делу о предполагаемом финансировании его партии из РФ. Сальвини со своей стороны постоянно повторяет, что все подозрения беспочвенны и ему нечего прояснять.

Голосования в ЕП рассматриваются внутри Италии как определенные внутриполитические сигналы. Так, еще до создания коалиции с ДП "Движение" вместе с демократами проголосовало в ЕП за председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, тогда как еще союзная на тот момент "пятизвездным" "Лига" выступила против ее кандидатуры. В данном случае произошло наоборот, голоса евродепутатов "Движения" и ДП кардинальным образом разделились на европейской площадке, отмечает La Stampa.

Теги
ИталияРоссияСальвини, Маттео
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