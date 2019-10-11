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Кризис на Украине

Республики Донбасса намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

Как отметили в МИД ДНР, выполнение любых действий по разведению должно быть синхронным

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Донецкая и Луганская народные республики на ближайшей встрече контактной группы в Минске поднимут вопрос согласования новой даты разведения сил после провала попыток начать этот процесс. Об этом заявила министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) и ее представитель на переговорах контактной группы Наталья Никонорова, заявление которой опубликовало в пятницу Донецкое агентство новостей (ДАН).

"На предстоящем заседании в Минске мы намерены поднять вопрос о согласовании новой даты начала возобновления разведения, - заявила Наталья Никонорова. - Однако ключевым моментом является синхронность и согласованность действий. Выполнение любых действий по разведению должно быть синхронным - начинаться и завершаться с обеих сторон в совместно согласованные сроки".

Никонорова заявила, что в пятницу по вине Киева была упущена последняя возможность начать разведение сил сторон конфликта в Донбассе в селе Петровское и городе Золотое. Несмотря на сигналы народных республик о готовности приступить к процессу, ответной реакции от украинской стороны не было, констатировала глава МИД ДНР. Никонорова отметила, что срывом графика устранения нарушений в Петровском и Золотом Украина "заблокировала возможный саммит нормандского формата, которого она до этого так настойчиво добивалась".

На встрече контактной группы 1 октября, кроме прочего, стороны конфликта договорились начать разведение сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР). На осуществление этого процесса Контактная группа дала срок в три дня. Следующая встреча контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе запланирована на 15 октября.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (ЛНР) и Петровского (ДНР). На данный момент добиться разведения сил удалось только в районе Станицы Луганской. Разведение сил в Золотом и Петровском остается последним невыполненным условием для саммита "нормандской четверки".

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