Зеленский заявил, что 24 часа в сутки работает над прекращением войны в Донбассе

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 24 часа в сутки работает над тем, чтобы прекратить войну в Донбассе и восстановить территориальную целостность страны.

"Я обещал прекратить войну в Донбассе и восстановить территориальную целостность Украины, - сказал он в пятницу во время рабочей поездки в Одессу. - Сегодня на это направлены все мои и наши усилия 24 часа в сутки".

Он вновь подтвердил свою позицию о том, что считает Донбасс украинской территорией. "Моя позиция в этом вопросе была и остается неизменной: Донбасс - это Украина, и там должен быть мир, должно произойти полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, установление контроля над госграницей", - сказал Зеленский. Он подчеркнул, что местные выборы там должны пройти исключительно по украинскому законодательству при международных наблюдателях.

Зеленский назвал приоритеты, которые, по его словам, смогут укрепить Украину. "Наша позиция в том, чтобы получить ощутимую силу благодаря крепкому фундаменту из нескольких вещей: это грамотно продуманная дипломатия, мощный сектор безопасности и обороны, возрождение экономики, обеспечение благосостояния граждан", - сказал он.

При этом, подчеркнул президент, "монолитным этот фундамент может сделать только одно: сплоченность и единство всех украинцев ради главной цели - восстановления территориальной целостности и рождения богатой и сильной Украины". "Это и есть наш главный национальный интерес. Активные меры по реализации всего этого закладываются в новую редакцию стратегии национальной безопасности Украины", - добавил Зеленский.