"Эфиопский Горбачев": за что хвалят лауреата Нобелевской премии мира Абия Ахмеда Али

Харизма, неформальный стиль общения и динамизм: премьера Эфиопии, новоиспеченного лауреата Нобелевской премии мира Абия Ахмеда Али мировая пресса сравнивает с Бараком Обамой, Нельсоном Манделой и Михаилом Горбачевым. Главное достижение в политической карьере Абия — примирение с соседней Эритреей ценой обещания передать ей спорную территорию вокруг города Бадме. Берите, нам не жалко

На эту тему Нобелевская премия мира присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду

Конфликт между африканскими странами-соседками уходит корнями в XX век. "Сопротивление эритрейских повстанцев во многом привело к крушению еще режим эфиопского президента Менгисту Хайле Мариама на рубеже 90-х, строившего социализм", — рассказал в разговоре с ТАСС ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Георгий Цыпкин. В 1993 году Эфиопия признала эритрейскую независимость, но не договорилась о судьбе города Бадме и его окрестностей. Из-за них в 1998 году снова вспыхнула война, продлившаяся до 2000 года. Итог: не менее 80 тысяч погибших и вынесение дела на рассмотрение Международного трибунала в Гааге. Высокая инстанция присудила Бадме Эритрее, но Эфиопия это решение не выполнила. Замороженный с начала века конфликт перевел отношения между странами в состояние холодной войны: без авиасообщения, дипломатических связей, но с непрекращающимся инцидентами на границе. Возглавивший в апреле 2018 года правительство Эфиопии Абий принял решение разблокировать ситуацию. В июле того же года он посетил с визитом Эритрею, где обещал решить территориальный вопрос в ее пользу. Страна-соседка встретила решение Эфиопии взрывом энтузиазма: "Словами не передать радость, которую мы испытываем сейчас", — заявил после встречи эритрейский лидер Исайяс Афеворки. В самой Эфиопии с курсом Абия согласны не все. Организация этноса тигре "Народный фронт освобождения тигре" упрекнула премьера, что на сближение с соседями пошли, не дождавшись согласия этнического меньшинства. А в июне 2018 года на митинге, где выступал Абий, произошел теракт: погибли двое, а ранения получили около 100 человек. Кто стоял за преступлением, так и осталось неизвестно. Спустя год после исторической встречи в Эритрее ее итоги выглядят двойственными: с одной стороны, конфликт удалось сдвинуть с мертвой точки, с другой, Эфиопия так и не получила того, на что рассчитывала: доступа к эритрейским портам на Красном море и выгодных торговых договоров со страной-соседкой. Вода — не фетиш

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Мировая пресса называет Абия "человеком диалога". Помимо сближения с Эритреей, он пошел на уступки Египту по вопросу о гидроэлектростанции "Возрождение", которую с 2011 года строят на правом притоке реки Нил. В пиковые моменты воду приходится делить надвое, поскольку ее не хватает либо египтянам, либо эфиопам. Ранее ни одна сторона не хотела отказываться от своей доли. Однако Абий, посетивший в 2018 году Египет, заявил о готовности учесть интересы Каира. Тогда же будущий лауреат выступил посредником в межплеменном конфликте с участием своей собственной этнической группы оромо, между народами, исповедующими христианство и ислам. Градус враждебности удалось снизить. Премьер-министр действовал личным примером: мусульманин по вероисповеданию, он вырос многоконфессиональной семье, где его мать исповедовала православие. Другие достижения Абия также повлияли на готовность Нобелевского комитета присудить ему премию мира. При правлении лауреата Эфиопия пережила либерализацию политического режима. Из тюрем выпустили оппозиционеров и разблокировали их сайты, несколько ключевых чиновников, запятнавших себя в прошлом, были отправлены в отставку. На значимые посты, включая должность министра обороны, стали назначать женщин, доля которых в эфиопском руководстве резко возросла. Прогрессивные реформы обеспечили Абию комплименты мировой прессы, сравнивавшей его с Обамой, Горбачевым и Манделой. Достойный кандидат, но были не хуже Несмотря на достижения Абия на посту, специалисты по Африке, к которым обратился ТАСС, были, скорее, удивлены решением Нобелевского комитета. "Отношения Эфиопии и Эритреи — не самая ходовая тема в мировой политике, и, может быть, именно потому премию дали Абию Ахмеду Али, что на острие международной ситуации ни он, ни его страна не находятся", — предположил Цыпкин.

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