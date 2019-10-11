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Brexit

Guardian: ЕС поручил Барнье активизировать переговоры с Лондоном об условиях Brexit

По словам руководителя бюро The Guardian в Брюсселе Дэниела Боффи, ожидается, что переговоры войдут в активную фазу, подразумевающую выработку устраивающего обе стороны решения

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Высокопоставленные дипломаты из 27 стран Евросоюза в пятницу поручили главному переговорщику ЕС по Brexit Мишелю Барнье активизировать и ускорить процесс переговоров с Лондоном об условиях предстоящего выхода Великобритании из состава сообщества. Об этом сообщил в Twitter руководитель бюро британской газеты The Guardian в Брюсселе Дэниел Боффи.

"Мишель Барнье получил "зеленый свет" от 27 стран ЕС на то, чтобы начать активную фазу переговоров", - написал Боффи.

Как отмечает британский журналист, ожидается, что при наметившемся компромиссе между Лондоном и Брюсселем переговоры войдут в так называемый тоннель или активную фазу, подразумевающую выработку устраивающего обе стороны решения, которое сможет получить одобрение глав ЕС и британского парламента. Формат "тоннеля" предполагает, что переговорщики получат больше самостоятельности в принятии решений и не должны будут постоянно согласовывать позиции с Лондоном или Брюсселем.

Ранее Барнье провел переговоры с британским министром по делам Brexit Стивеном Баркли, а 10 октября британский премьер-министр Борис Джонсон принял своего ирландского коллегу Лео Варадкара для обсуждения возможного выхода из тупика, в который зашел процесс Brexit. В совместном коммюнике по итогам встречи лидеры двух стран заявили, что видят путь к достижению сделки.

По информации телеканала Sky News, британская сторона может предложить Брюсселю заключить ограниченное соглашение о свободной торговле, что, по мнению Лондона, может позволить королевству покинуть состав Евросоюза, как и намечено, до 31 октября. По данным телеканала, такое соглашение позволило бы обнулить все тарифы между Великобританией и странами ЕС, которые появились бы в случае Brexit без сделки. В то же время пока не ясно, каким образом при этом будет решена неизбежная проблема возникновения таможенной границы, что является принципиально важным вопросом применительно к острову Ирландия.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.

Теги
ВеликобританияИрландияBrexitДжонсон, БорисМэй, ТерезаВарадкар, ЛеоБарнье, Мишель
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