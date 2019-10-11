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Франция выступает за конструктивный диалог с Россией

Президент страны Эмманюэль Макрон также призвал не замалчивать, а обсуждать разногласия внутри ЕС

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Франция выступает за развитие с Россией конструктивного диалога. Об этом в пятницу заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на открытии переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Я намерен обсудить с Орбаном вопросы взаимоотношений с Россией, Китаем, с США", - отметил Макрон. Он добавил, что "с Россией необходимо вести конструктивный диалог". По его словам, также в повестке переговоров - вопросы, касающиеся отношений внутри Европейского союза, включая миграционный кризис.

Как заявил Макрон, после выхода Великобритании из ЕС странам сообщества "не следует замалчивать разногласия", над преодолением которых нужно работать. "У всех государств - членов ЕС одинаковые права и обязанности", - подчеркнул он.

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