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Brexit

ЕС и Великобритания договорились активизировать переговоры по Brexit

В Еврокомиссии отметили, что позиция ЕС относительно соглашения о "разводе" остается прежней
Министр Великобритании по вопросам Brexit Стивен Баркли и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье EPA-EFE/Francisco Seco
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Министр Великобритании по вопросам Brexit Стивен Баркли и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье
© EPA-EFE/Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Евросоюз и Великобритания договорились активизировать переговоры по выходу королевства из состава сообщества. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в пятницу в Брюсселе по итогам встречи между главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье и британским министром по вопросам Brexit Стивеном Баркли.

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"ЕС и Великобритания договорились активизировать переговоры в ближайшие дни", - отметили в ЕК, подчеркнув, что позиция ЕС относительно соглашения о "разводе" остается прежней. "Еврокомиссия вновь проведет переговоры с Европарламентом и государствами-членами в понедельник для подготовки к Совету по общим вопросам во вторник утром", - отмечается в сообщении.

Ранее Барнье провел переговоры с британским министром по делам Brexit Стивеном Баркли, а 10 октября британский премьер-министр Борис Джонсон принял своего ирландского коллегу Лео Варадкара для обсуждения возможного выхода из тупика, в который зашел процесс Brexit. В совместном коммюнике по итогам встречи лидеры двух стран заявили, что видят путь к достижению сделки.

По информации телеканала Sky News, британская сторона может предложить Брюсселю заключить ограниченное соглашение о свободной торговле, что, по мнению Лондона, может позволить королевству покинуть состав Евросоюза, как и намечено, до 31 октября. По данным телеканала, такое соглашение позволило бы обнулить все тарифы между Великобританией и странами ЕС, которые появились бы в случае Brexit без сделки. В то же время пока не ясно, каким образом при этом будет решена неизбежная проблема возникновения таможенной границы, что является принципиально важным вопросом применительно к острову Ирландия.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, БорисМэй, ТерезаБарнье, Мишель
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