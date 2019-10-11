СМИ: взрыв прогремел у ресторана на севере Сирии

ТАСС, 11 октября. Взрыв прогремел в пятницу в Камышлы (провинция Хасеке) на севере Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на арабо-курдскую вооруженную коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС).

По данным телеканала, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Камышлы - административный центр самопровозглашенной курдской автономии на северо-востоке Сирии.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдов. Целью операции является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество за исключением нескольких региональных стран - союзников Турции осудило действия Анкары.