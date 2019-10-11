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Военная операция Турции на севере Сирии

США призывают Турцию прекратить военную операцию в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Турцию прекратить проведение военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщили в американском военном ведомстве.

"В рамках беседы министр Эспер решительно призвал Турцию прекратить [нынешние] действия на северо-востоке Сирии, чтобы увеличить шансы на нахождение Соединенными Штатами, Турцией и нашими партнерами общего способа деэскалации ситуации, прежде чем она станет непоправимой", - сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Теги
СШАТурцияЭспер, МаркВоенная операция Турции на севере Сирии
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