Reuters: постпред США при ЕС даст показания в Конгрессе по импичменту Трампа 17 октября

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Постпред США при ЕС Гордон Сондланд 17 октября даст показания в Палате представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на заявление юристов дипломата.
Они подчеркнули, что на слушаниях Сондланд не предоставит законодателям требуемых ими документов, в том числе касательно телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
"Несмотря на указание Госдепартамента не давать показания, посол Сондланд выполнит требования повестки, он рассчитывает дать показания в [следующий] четверг", - отметили адвокаты. Ранее демократы нижней палаты требовали от дипломата явиться на слушания 16 октября и предоставить сопроводительные документы к 14 октября. Во вторник Белый дом уведомил демократов, что не будет с ними сотрудничать по процедуре импичмента.
Агентство Bloomberg ранее сообщало, что Сондланд через своего адвоката уведомил конгрессменов о том, что не придет на запланированные на 8 октября слушания в Палате представителей. В письме юриста уточнялось, что Сондланд был готов к встрече, но получил соответствующее указание от своего руководства в Госдепартаменте.
В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Беседа в итоге стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Согласно одной из версий, к этому мог иметь отношение и Сондланд.
Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.