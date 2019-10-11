Reuters: постпред США при ЕС даст показания в Конгрессе по импичменту Трампа 17 октября

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Постпред США при ЕС Гордон Сондланд 17 октября даст показания в Палате представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на заявление юристов дипломата.

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Они подчеркнули, что на слушаниях Сондланд не предоставит законодателям требуемых ими документов, в том числе касательно телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.

"Несмотря на указание Госдепартамента не давать показания, посол Сондланд выполнит требования повестки, он рассчитывает дать показания в [следующий] четверг", - отметили адвокаты. Ранее демократы нижней палаты требовали от дипломата явиться на слушания 16 октября и предоставить сопроводительные документы к 14 октября. Во вторник Белый дом уведомил демократов, что не будет с ними сотрудничать по процедуре импичмента.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что Сондланд через своего адвоката уведомил конгрессменов о том, что не придет на запланированные на 8 октября слушания в Палате представителей. В письме юриста уточнялось, что Сондланд был готов к встрече, но получил соответствующее указание от своего руководства в Госдепартаменте.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Беседа в итоге стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Согласно одной из версий, к этому мог иметь отношение и Сондланд.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.