АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. НАТО не рассматривает вопрос об исключении Турции из состава Североатлантического альянса. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NTV.

"Речь об этом не идет. Некоторые члены альянса могут высказывать свое мнение, могут возникать разногласия, но мы являемся самым эффективным альянсом в истории. И будем им оставаться в дальнейшем", - ответил он на соответствующий вопрос корреспондента.

Некоторые члены НАТО ранее высказались против проведения Турцией новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.