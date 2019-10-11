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Военная операция Турции на севере Сирии

НАТО не рассматривает вопрос об исключении Турции

Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, другие члены организации имеют право высказывать свое мнение

АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. НАТО не рассматривает вопрос об исключении Турции из состава Североатлантического альянса. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NTV.

"Речь об этом не идет. Некоторые члены альянса могут высказывать свое мнение, могут возникать разногласия, но мы являемся самым эффективным альянсом в истории. И будем им оставаться в дальнейшем", - ответил он на соответствующий вопрос корреспондента.

Некоторые члены НАТО ранее высказались против проведения Турцией новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

Теги
ТурцияСтолтенберг, ЙенсВоенная операция Турции на севере Сирии
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Военная операция Турции на севере Сирии
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