Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Еще четыре российских актера попали в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц

В список включили Марию Перн, Анатолия Фалынского, Наталию Колоскову и Юрия Миронцева

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства.

Согласно обновленному перечню, украинское Министерство культуры добавило в список Марию Перн, Анатолия Фалынского, Наталию Колоскову и Юрия Миронцева. Эти актеры снялись в художественном фильме Луганской народной республики (ЛНР) "Ополченочка". Официальные причины решения ведомства не указаны.

Фильм "Ополченочка" снимался в 2018 году на территории ЛНР. Основой для сюжета послужили реальные события конфликта на востоке Украины. В съемках приняла участие депутат Госдумы Наталья Поклонская, а также Народная милиция, МВД и МЧС республики.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Премьер Пакистана поддержал действия президента Турции в Сирии
Как заявил премьер-министр страны Имран Хан, Исламабад целиком разделяет озабоченность Анкары "в вопросе терроризма"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС