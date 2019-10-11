Еще четыре российских актера попали в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства.

Согласно обновленному перечню, украинское Министерство культуры добавило в список Марию Перн, Анатолия Фалынского, Наталию Колоскову и Юрия Миронцева. Эти актеры снялись в художественном фильме Луганской народной республики (ЛНР) "Ополченочка". Официальные причины решения ведомства не указаны.

Фильм "Ополченочка" снимался в 2018 году на территории ЛНР. Основой для сюжета послужили реальные события конфликта на востоке Украины. В съемках приняла участие депутат Госдумы Наталья Поклонская, а также Народная милиция, МВД и МЧС республики.