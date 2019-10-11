СМИ: не менее четырех человек погибли при взрыве в сирийском городе Камышлы

ТАСС, 11 октября. По меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва, прогремевшего в пятницу в городе Камышлы (провинция Хасеке) на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в арабо-курдской вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). По его информации, еще девять мирных граждан получили ранения.

По данным телеканала, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль, который был припаркован у одного из ресторанов в центре города. Источники в СДС возложили ответственность за взрыв на террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые активизировали свои вооруженные вылазки после вторжения турецких войск на север Сирии.

Камышлы - административный центр самопровозглашенной курдской автономии на северо-востоке Сирии.