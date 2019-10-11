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Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: не менее четырех человек погибли при взрыве в сирийском городе Камышлы

Сообщается, что еще девять мирных граждан получили ранения

ТАСС, 11 октября. По меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва, прогремевшего в пятницу в городе Камышлы (провинция Хасеке) на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в арабо-курдской вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). По его информации, еще девять мирных граждан получили ранения.

По данным телеканала, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль, который был припаркован у одного из ресторанов в центре города. Источники в СДС возложили ответственность за взрыв на террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые активизировали свои вооруженные вылазки после вторжения турецких войск на север Сирии.

Камышлы - административный центр самопровозглашенной курдской автономии на северо-востоке Сирии.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдов. Целью операции является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество за исключением нескольких региональных стран - союзников Турции осудило действия Анкары.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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Военная операция Турции на севере Сирии
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