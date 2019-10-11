СМИ: не менее четырех человек погибли при взрыве в сирийском городе Камышлы

ТАСС, 11 октября. По меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва, прогремевшего в пятницу в городе Камышлы (провинция Хасеке) на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в арабо-курдской вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). По его информации, еще девять мирных граждан получили ранения.
По данным телеканала, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль, который был припаркован у одного из ресторанов в центре города. Источники в СДС возложили ответственность за взрыв на террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые активизировали свои вооруженные вылазки после вторжения турецких войск на север Сирии.
Камышлы - административный центр самопровозглашенной курдской автономии на северо-востоке Сирии.
Car bomb explosion in Qamishlo.— Rojava Information Center (@RojavaIC) October 11, 2019
Our researcher at explosion site was told:
-One black car with Syrian regime plates exploded on timer, a second car with a driver [ie suicide bomber] also detonated
-In front of Omeri restaurant, most popular falafel restaurants in Qamishlo pic.twitter.com/7vrJeKxfGg
Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдов. Целью операции является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество за исключением нескольких региональных стран - союзников Турции осудило действия Анкары.