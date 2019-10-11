Politico: экс-посол США в Киеве прибыла в Конгресс для показаний по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Бывший посол США в Киеве Мари Йованович прибыла в пятницу в Палату представителей Конгресса для дачи показаний в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico .

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу?

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

Ранее Госдепартамент дал указание сотрудникам игнорировать повестки законодателей. Белый дом во вторник уведомил демократов о том, что не собирается сотрудничать в рамках расследования импичмента.

Как ожидается, конгрессмены зададут Йованович вопросы о ее взаимодействии с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и самим президентом. Посол была отозвана из Киева в мае этого года - на два месяца раньше запланированного срока.

Скандал в Вашингтоне

В США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.