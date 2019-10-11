Эксперт: операция Турции на севере Сирии укрепит позиции экстремистских сил в регионе

БЕЙРУТ, 11 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Операция турецкой армии в пограничных районах на северо-востоке Сирии обернется усилением экстремистских сил, связанных с группировкой "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Такое мнение высказал в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС ливанский аналитик Нидаль Саби, считающийся специалистом по сирийскому досье.

"Президент Турции Тайип Эрдоган привлек к операции под названием "Источник мира" вооруженные формирования сирийской оппозиции, которые сражаются под знаменами "Братьев-мусульман", - отметил эксперт. - Турецкий лидер намерен передать этим боевикам из так называемой Сирийской свободной армии контроль над пограничной зоной, выселив оттуда коренных жителей".

Саби напомнил, что именно по такому сценарию развивались события после двух предыдущих операций турецкой армии, которые проводились на территории Сирии: в пограничном треугольнике Аазаз - Джераблус - Эль-Баб на севере Алеппо в 2016 году и курдском округе Африн в 2017 году. "Эти регионы оказались захваченными пришлыми людьми из числа экстремистов, вооруженных турецкой армией", - подчеркнул он.

По сведениям эксперта, за три дня операции "Источник мира" (после интенсивных обстрелов и бомбардировок со стороны турецкой армии) 260 тыс. человек бежали из районов Рас-эль-Айн, Телль-Халаф и Телль-Абъяд. "Бежали не только курды, но и христиане, - обратил внимание Саби. - Они бежали потому, что у них нет никакой уверенности, что эти районы вернутся под контроль сирийского государства".

Как считает ливанский аналитик, Анкара "вместо того, чтобы выполнить свои обязательства по соглашению с Россией о демилитаризованной зоне в Идлибе, создает, по сути, новый очаг экстремизма в Сирии в угоду своим экспансионистским замыслам". По мнению Саби, реальной угрозой для суверенитета Сирии станет появление в пограничном пространстве на севере провинций Ракка и Хасеке марионеточных формирований исламистов, подконтрольных Анкаре. "С ними Дамаску будет труднее договориться, чем с курдами, учитывая, что лидеры вооруженной оппозиции являются приверженцами доктрины "Братьев-мусульман" - самых ярых противников правительства Башара Асада", - резюмировал эксперт.