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Минфин США ввел санкции против двух лиц и шести фирм в Южном Судане

Рестрикции были введены в рамках "Глобального акта Магнитского"

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список двух южносуданских бизнесменов и шесть фирм за коррупционную деятельность. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства. Рестрикции вводятся в рамках "Глобального акта Магнитского".

"Управление вводит санкции против Ашрафа аль-Кардинала и Кура Ажинга за их причастность к взяточничеству, мошенничеству в сфере закупок с чиновниками страны", - отмечается в тексте. По данным ведомства, попавшие под ограничения компании связаны или контролируются данными бизнесменами.

"Правительство Южного Судана должно принять срочные меры по повышению прозрачности и привлечению к ответственности вовлеченных в коррупцию", - подчеркивается в сообщении.

Акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Он предусматривает применение односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года американские законодатели приняли законопроект, предусматривающий возможность распространения действия "акта Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.

Теги
СШАЮжный Судан
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