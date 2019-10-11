ЦИК Украины назначил на 22 декабря местные выборы в 86 общинах

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины назначила на 22 декабря проведение местных выборов в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО), они состоятся там впервые после того, как общинах завершился процесс объединения. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба комиссии.

"Рассмотрев обращение 21-й областной государственной администрации, комиссия назначила на воскресенье, 22 декабря 2019 года, первые выборы в 86 объединенных территориальных общинах (1 городской, 16 поселковых, 69 сельских)", - сообщил ЦИК в Facebook. Начало избирательной кампании в этих ОТО назначено на 2 ноября. По оценкам комиссии, в целом в этих выборах смогут принять участие более 380 тыс. человек.

Реформа децентрализации

Реформа местного самоуправления началась на Украине в 2014 году при президенте Петре Порошенко, но не была доведена до конца. Для ее результативности Верховная рада должна была внести соответствующие изменения в конституцию. В частности, в пакете конституционных и законодательных изменений должны быть утверждены новые единицы административного деления, ликвидированы областные и районные госадминистрации, полномочия должны быть переданы исполкомам районных и облсоветов, избираемых на выборах.

Кроме того, реформой предусмотрено внедрение института префекта, который будет назначаться главой государства и будет иметь контрольные функции в сфере соблюдения законов территориальными общинами. В рамках этой реформы на Украине проходит процесс укрупнения (объединения) территориальных общин с последующим проведением выборов в них. С 25 октября 2015 года по 30 июня 2019 года в стране были назначены первые выборы в 896 ОТО.