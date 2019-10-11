Премьер Пакистана поддержал действия президента Турции в Сирии

ИСЛАМАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил свою солидарность и полную поддержку президенту Турции Тайипу Эрдогану в вопросе действий Анкары в Сирии. Как сообщает Секретариат премьер-министра Пакистана, Хан озвучил слова поддержки Эрдогану в ходе телефонного разговора в пятницу.

"Пакистан целиком разделяет озабоченность Турции в вопросе терроризма, - говорится в пресс-релизе. - Пакистан полностью осознает угрозы и вызовы, с которыми сталкивается Турция". "Мы молимся о том, чтобы усилия Турции по укреплению безопасности, региональной стабильности и урегулирования в Сирии были полностью успешными", - отмечает секретариат премьер-министра в распространенном сообщении.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС Турции по позициям курдских формирований. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Ряд западных стран выразили опасения, что военные действия Турции в Сирии приведут к возможному усилению запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".