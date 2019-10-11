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Назарбаев сообщил, что разговоры о двоевластии в Казахстане не имеют под собой основания

Бывший глава республики отметил, что такие слухи запускаются с целью "нарушить спокойную жизнь народа"

НУР-СУЛТАН, 11 октября. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что разговоры о двоевластии в стране не имеют под собой основания. Об этом он сообщил журналистам телеканала "Хабар" в интервью, которое было показано в пятницу.

"Я слышу это все, читаю, смотрю. Это, как говорят, от лукавого. Сплетни специально запускаются людьми, которые не хотят стабильности в Казахстане, хотят, чтобы здесь драка была, раздвоение было. Это наши беглые воры, предатели родины", - рассказал Назарбаев.

По его словам, эти люди специально запускают слухи, чтобы нарушить спокойную жизнь народа в Казахстане. "Это не имеет никакого основания под собой, поскольку Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления. Такое не только у нас. То есть президент Токаев избран всенародно, он является президентом", - подчеркнул первый президент Казахстана.

Назарбаев напомнил, что является председателем Совета безопасности и в его задачи входит руководство политической партией "Нур Отан" ("Свет Отечества") и Ассамблей народа Казахстана. "Конечно, президент Токаев советуется со мной. И когда он обращается, я с высоты своего опыта, и жизненного, и практического ради страны такие советы даю. Но советы советами, а решение принимает тот, кто берет эти советы", - пояснил Назарбаев.

19 марта 2019 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. На следующий день бывший глава Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны.

В Казахстане 9 июня прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Токаев, набрав 70,96% голосов избирателей. 12 июня состоялась его инаугурация.

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