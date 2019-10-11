Китай выступил против размещения США ракет средней дальности

ООН, 11 октября. /ТАСС/. Китай выступает против планов США развернуть ракеты средней дальности и призывает Вашингтон прислушаться к призывам России продлить срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил в пятницу на заседании Первого комитета (вопросы разоружения и международной безопасности) 74-й сессии ГА ООН директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун.

"Необходимо поддерживать глобальную стратегическую стабильность и продвигаться вперед в вопросах ядерного разоружения, - подчеркнул он. - Мы осуждаем выход США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности".

"В нынешних условиях все государства должны отказаться от менталитета времен холодной войны, укреплять взаимное доверие и координацию, поддерживать стратегический баланс и стабильность, сокращать угрозу возникновения ядерной войны, - добавил он. - Необходимо взять обязательство не размещать оружие в космосе и принимать меры для сокращения роли ядерного оружия в национальной политике безопасности, предоставить эффективные гарантии безопасности для неядерных государств. Как государство с крупнейшим ядерным арсеналом, США должны добросовестно выполнять свои обязательства в области ядерного разоружения и отреагировать на призыв России продлить срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, значительно сократить своей колоссальный ядерный арсенал и создать благоприятные условия для многосторонних переговоров в области ядерного разоружения".

История вопроса

2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Президент РФ Владимир Путин 5 августа поручил наблюдать за дальнейшими шагами США, отметив, что в случае, если США приступят к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена начать полноформатную разработку аналогичных ракет. При этом Путин тогда подчеркнул, что действия Москвы будут носить исключительно ответный характер и РФ не будет размещать ракеты в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.