Госдепартамент США не стал комментировать информацию о нападении на танкер Ирана

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Администрация США отказывается от комментариев по поводу сообщений о нападении на танкер Ирана в Красном море.

"Мы видели сообщения относительно танкера у побережья Судана. Никаких комментариев на этот счет у меня нет", - сказал в пятницу на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Как заявил ранее МИД Ирана, судно было атаковано в открытом море дважды в течение получаса. Экипаж танкера Sabiti не пострадал.

Взрывы прогремели на танкере в пятницу утром, когда он находился неподалеку от саудовского порта Джидда. Судно принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. В результате были повреждены два нефтяных резервуара, вследствие чего нефть попала в Красное море.

Затем танкер покинул Красное море и взял курс на Персидский залив, передало информационное агентство Mehr со ссылкой на Национальную иранскую нефтяную компанию.